Донецк, 25 июля. Пожилая женщина подорвалась на мине в поселке Зайцево под Горловкой, взрывное устройство установили украинские диверсанты. Об этом рассказал глава пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По его словам, погибшая женщина 1958 года рождения находилась на своем приусадебном участке, который расположен в буферной зоне. Мину, как уточнил Безсонов, украинские диверсанты установили в ночь на четверг, поскольку еще накануне местная жительница работала на своем участке.

«В Зайцево, в буферной зоне, на мине подорвалась пожилая женщина. От полученных травм она скончалась», — подтвердил мэр города Иван Приходько.

Безсонов указал, что специалисты в ходе осмотра места трагедии нашли еще две установленные противопехотные мины.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Контактная группа по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе согласовала бессрочное перемирие в регионе с 21 июля. Однако оно продержалось совсем недолго: украинская армия обстреляла село Новая Таврия в ДНР уже в первый же день.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников пресс-службы Народной милиции ДНР в Докучаевске.