Оскандалившейся с фальшивыми подписями Соболь вновь отказали в регистрации на выборах

Москва, 25 июля. Любови Соболь, соратнице блогера Алексея Навального, вновь отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Рабочая группа Мосгоризбиркома не поддержала не жалобу.

Окончательное решение по жалобе Соболь будет принято 26 июля. Однако рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала оставить в силе недопуск баллотировавшейся от 43-го избирательного округа столицы активистки.

Юриста ФБК вызвали на допрос по уголовному делу, по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Однако она решила проигнорировать официальную повестку, в очередной раз преступив рамки законодательства РФ. Соболь грозит привлечение к ответственности.

Одиозная активистка в свою очередь продолжает призывать людей к беспорядкам и к нарушению законов ради нее. Юрист так называемого «ФБК» умалчивает о том, что не выполнила требования для допуска на выборы, представляя ситуацию как якобы «нарушение ее прав».

14 июля Мосгоризбирком не допустил Соболь до выборов в Мосгордуму из-за превышения порога брака в подписях за нее. Соратница Навального не смогла собрать необходимое количество документов, поэтому заполнила пробелы фальсификатами. «Мертвые души» в ее подписях составляли 14,67% . По закону этот показатель не должен превышать 10%.

О махинациях в предвыборном штабе Соболь стало известно еще на этапе сбора подписей. Правоохранители столицы обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику» по подделке подписей за «независимого» кандидата. Среди «сторонников» Соболь оказались даже умершие люди. В частности, сын покойной москвички обнаружил в списках свою мать.

16 июля окружная комиссия проголосовала за отказ в регистрации Соболь кандидатом в депутаты Мосгордумы.