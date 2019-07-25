Москва, 25 июля. Президент Украины Владимир Зеленский должен разъяснить свою позицию по инциденту с задержанием российского танкера, заявил глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Политик высказал свою позицию в Facebook. Косачев подчеркнул, что либо Служба безопасности Украины действуют с санкции Зеленского, либо по собственной инициативе, пытаясь втянуть главу государства в «эту заскорузлую провокацию». Косачев потребовал от Зеленского объяснить задержание российского танкера на Украине.

«Обстоятельства подлежат оперативному уточнению. Позиция Зеленского — немедленному разъяснению… Наступает час истины», — добавил он.

В четверг Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области танкер Neyma под флагом России. Сообщалось, что судно якобы участвовало в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМСУ — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — попытались незаконно пересечь государственную границу России и попасть в российские территориальные воды, несмотря на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота, и сотрудников погранслужбы ФСБ остановиться.

В итоге суда были доставлены в Керчь, а несколько моряков были ранены во время задержания и отправлены в больницу. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает. По факту нарушения российской госграницы было возбуждено уголовное дело.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инцидент «очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства».

Киев в ответ на задержание украинских моряков ввел в стране военное положение, безосновательно обвинив Москву в «агрессии» против суверенного государства.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров особо отметил, что никто не запрещает украинским судам заходить в Азовское море. Но существует определенный регламент прохождения Керченского пролива, который украинская сторона нарушила.

Провокация, осуществленная кораблями ВМС Украины в Керченском проливе, нужна Киеву для продвижения своей резолюции в ООН, считает эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Орлов указал на то, что ранее Киев сообщал о подготовке резолюции о «милитаризации» Российской Федерацией Азовского и Черного морей для рассмотрения на Генассамблее ООН. Эксперт уверен в том, что сегодняшняя провокация и резолюция являются элементами одного плана.