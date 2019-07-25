Володин рассказал о том, как Госдума повышает качество жизни россиян

Госдума использует системный подход для повышения качества жизни россиян. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Президент обратился с посланием к Федеральному собранию, обозначив главные задачи. И мы с вами постарались сделать все, чтобы их реализовать. Среди них — сбережение наших граждан, повышение качества жизни людей и, конечно, оказание помощи семьям в борьбе с бедностью, повышении качества медицинской помощи, образования», — рассказал Володин.

По его словам, для решения этих задач Госдума впервые вышла на системное, всестороннее рассмотрение проблем.

«Это потребовало от нас другого качества работы. Уже не один, а несколько комитетов при подготовке законопроектов практически были профильными», — пояснил Володин.

Спикер Госдумы отметил, что на реализацию такого подхода требуется больше времени, но он доказал свою эффективность. В частности, он использовался при принятии законов о поддержке семей с детьми: была уменьшена налоговая нагрузка на многодетные семьи. Принят закон, по которому для погашения ипотечного кредита выделяется 450 тысяч рублей дополнительно к материнскому капиталу.

Кроме того, было обеспечено право около 70% семей на ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка, напомнил председатель нижней палаты парламента.