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Обновленный кроссовер Citroen C3-XR появился в продаже

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Обновленный кроссовер Citroen C3-XR появился в продаже

Москва, 25 июля. Продажи обновленного субкомпактного кроссовера Citroen C3-XR стартовали в Китае, автомобиль был представлен в начале 2019 года.

Компактный кроссовер создавался специально для потребителей из Поднебесной. Обновленный автомобиль получил измененный экстерьер в стиле последних полноразмерных SUV французской марки. Изменения получил и интерьер кроссовера. Салон обновленного автомобиля выполнен в двух оттенках со вставками кожи.

Кроме того, в рестайлинговой версии появились панель со сдвоенными дефлекторами обдува, измененная центральная консоль и селектор КП. Автомобиль представлен в версиях с 1,2-литровым 116-сильным турбомотором и 1,6-литровым «атмосферником» на 117 лошадиных сил.

На китайском рынке минимальная цена составляет 108 900 юаней (почти 999 790 рублей). В максимальной комплектации автомобиль обойдется в 117 900 юаней (около 1,082 млн рублей).

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