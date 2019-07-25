МИД РФ предупредил Киев о последствиях захвата танкера Neyma

Москва, 25 июля. Если Украина захватит в заложники российских моряков с танкера Neyma, последствия не заставят себя долго ждать, заверили в МИД РФ.

Как сообщалось ранее, украинская сторона считают, что Neyma якобы причастен к блокировке военных кораблей ВМСУ во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. В СБУ утверждают, что после этого корабль якобы перекрасили и переименовали в Nika Spirit.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте украинского силового ведомства, российский танкер зашел в порт Измаила 24 июля. На танкере уже провели обыск и допросили членов экипажа. Сейчас СБУ готовит ходатайство для ареста.

Напомним, керченскую провокацию ВМСУ устроили 25 ноября минувшего года. Рано утром три украинских военных корабля нарушили российскую границу в Черном море и, опасно маневрируя, двинулись в сторону Керченского пролива. При этом они игнорировали законные требования пограничников РФ остановиться. В итоге суда были задержаны, а 22 моряка ВМСУ и два сотрудника СБУ были арестованы. Все они обвиняются в нарушении госграницы РФ в составе организованной группы. Киевские власти считают, что моряки — военнопленные и требуют вернуть их на родину.

После президентских выборов на Украине против экс-главы страны Петра Порошенко было возбуждено уголовное дело о возможной госизмене, ведь именно он направил корабли в Керченский пролив.