Российский авторынок не изменится от экспорта подержанных машин из Китая

Решение Китая поставлять в Россию поддержанные авто никак не повлияет на отечественный внутренний рынок, поскольку транспортные средства из Поднебесной спросом в нашей стране не пользуются. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей выразил партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт и автообозреватель на ВЕСТИ FM Игорь Моржаретто.

Ранее китайские СМИ сообщили, что власти КНР начнут экспорт подержанных машин в Россию. В первую партию вошли 300 автомобилей, а общая стоимость машин составила примерно 2,5 млн долларов. Ожидается, что предпринятая мера даст возможность автолюбителям страны чаще менять машины, что, в свою очередь, приведет к росту спроса на новые автомобили.

«Нужды в этих авто в России нет. У нас достаточно хорошо сформировался рынок вторичных авто, на нем постоянно что-то происходит. Появление одного нового игрока ничего не изменит, тем более Китай вряд ли позволит миллионы автомобилей в Россию экспортировать», — заявил автоэксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Речь идет об относительно небольшом экспорте авто в Россию, подчеркивает Моржаретто.

«В основном в районы Приморья. Может быть, компенсируется проблема с праворульными автомобилями. Их ввоз будет сильно ограничен в ближайшее время. Но принципиально ситуацию на вторичном рынке это никак не изменит, так как он уже сложился. Рынок сложился за счет собственных автомобилей, которые пошли по второму и третьему кругу, а именно — иномарок и отечественных автомобилей», — сообщил автоэксперт.

Падение спроса на новые автомобили в Китае связано с быстрыми темпами роста внутреннего авторынка, говорит Игорь Моржаретто.