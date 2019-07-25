Володин выступил против оплаты Россией долга в ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против оплаты Россией взноса в бюджет Совета Европы за период отсутствия российской делегации. Об этом он заявил на итоговом заседании нижней палаты парламента в весеннюю сессию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нам не очень понятно сегодня, когда звучат голоса Парламентской ассамблеи о выплате взносов за тот период времени, когда наша делегация не принимала участия в работе. Вопрос не денег. Вопрос справедливости», — заявил Володин.

Он также обратил внимание, что данный вопрос поднимают те, кто платит меньше всех, кто инициировал решение о лишении права голоса российской делегации.

«Если мы не принимали участия в работе ПАСЕ, ее жизни, не участвовали в принятии решений по выборам судей Европейского суда по правам человека, не выбирали уполномоченного по правам человека, наверное, правильно заявить свою позицию», — добавил Володин.

Риски должны нести те, кто лишил Россию права голоса, подчеркнул спикер ГД.

«Когда решения приняты, не думали о том, что страна, которая лишена права голоса, не будет платить. Это говорит о том, что решение принималось политически ангажированно. Тогда пускай заплатят эти денежки те, кто подталкивал к принятию этого решения».

Володин отметил, что такую позицию необходимо продвигать в ПАСЕ.

Напомним, 26 июня на сессии ПАСЕ была одобрена резолюция, в соответствии с которой права российской делегации в этой организации были восстановлены в полном объеме. Впоследствии РФ заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год. Поднимался также вопрос о возможности уплаты взноса за период отсутствия российской делегации.