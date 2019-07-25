Наплевавшая на законы Соболь продолжает шантажировать избиркомы голодовкой

Москва, 25 июля. Несостоявшийся кандидат в Московскую городскую думу Любовь Соболь продолжает шантажировать избирательные комиссии незаконными действиями. В этот раз она проводит голодовку в здании Мосгоризбиркома, о чем пишет в своем Twitter.

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» требует встречи с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой. Соболь заявила, что намеревается вручить главе ЦИК почерковедческую экспертизу и потребовать от Памфиловой «конкретных решений».

Напомним, Любовь Соболь не допустили до выборов в депутаты Мосгордумы, поскольку 14,67% предоставленных ею подписей оказались «липовыми». При этом закон допускает только 10% брака. Такой исход был довольно предсказуем, так как Соболь неоднократно ловили на незаконных манипуляциях с подписными листами. Так, в одной из съемных московских квартир сотрудники правоохранительных органов обнаружили целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, выяснилось, что многие граждане, которые якобы поставили подпись за Соболь, давно покоятся на кладбищах Москвы и Подмосковья.

Однако на фальсификации подписей Соболь не остановилась и начала шантажировать избирательные комиссии, участвуя в незаконных митингах. В связи с несанкционированными акциями Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности избирательных комиссий. Следователи вызвали Любовь Соболь на допрос, однако она снова наплевала на требования российского законодательства и проигнорировала официальную повестку.

Отметим, что ранее Элла Памфилова указала кандидатам, снятым с выборов в Мосгордуму, на незнание избирательного законодательства. Председатель ЦИК подчеркнула, что Центральная избирательная комиссия может заниматься жалобами только после того, как их рассмотрят на уровне Мосгордумы. По словам Памфиловой, как бы этого ни требовали некоторые кандидаты, ЦИК, в соответствии с законом, не сможет ускорить рассмотрение жалоб. Из этого следует, что шантаж Соболь, пытающейся добиться встречи с главой ЦИК с помощью голодовки, является очередным нарушением российского законодательства.