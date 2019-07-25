Оппозиционные кандидаты на выборах намеренно дискредитируют выборный процесс

Москва, 25 июля. Юристку так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь вызвали на допрос в Следственный комитет по уголовному делу. Однако соратница Алексея Навального решила проигнорировать требование, в очередной раз доказав, что закон для нее не писан.

Предвыборная гонка в Москве ознаменовалась множеством скандалов, связанных с оппозиционными кандидатами. Избирательная кампания обеспечила подручным Навального такое внимание, какого они никогда не видели. Оппозиционных кандидатов уличили в многочисленных нарушениях, в том числе в подделке подписей избирателей, а также в использовании «мертвых душ».

Однако несмотря на разоблачение навальнисты не постеснялись принести свое нарисованные подписные листы в избирательную комиссию. Когда же комиссия забраковала подделки и отказала кандидатам в регистрации, так называемые оппозиционеры решили устроить незаконный митинг с требованиями вопреки здравому смыслу зарегистрировать их на выборы. При этом оппозиционеры требуют от Мосгоризбирком закрыть глаза на подделки и допустить их до выборов.

Перед своими последователями так называемые «независимые кандидаты» пытаются выставить себя жертвами, ведь кто-то посмел не допустить на выборы самих оппозиционеров. По мнению навальнистов, закон не должен распространяться на представителей оппозиции, а зарегистрировать на выборы их должны вопреки закону.

Вместо того, чтобы подать апелляцию на решение об отказе в регистрации на выборы, так называемые оппозиционеры устроили митинг под окнами МГИК, а встречу с главой комиссии Валентином Горбуновым превратили в балаган. Это в очередной раз доказывает, что оппозиционных кандидатов не интересуют выборы. Главная их задача – устроить провокации, привлечь как можно больше внимания и выдать нужную картинку про «беззаконие» в России, при этом прикинувшись жертвой. Однако тот факт, что единственными нарушителями закона являются сами кандидаты от оппозиции, навальнисты предпочитают оставлять за кадром. Только эти провокации и наигранные скандалы позволят Навальному и команде выбить новые донаты.