В Совфеде рассказали об ответе РФ на задержание СБУ российского танкера

Служба безопасности Украины совместно с украинской военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

Как сообщается на странице СБУ в Facebook, «во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе. Вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия и при помощи танкера NEYMA заблокировали движение украинских военных кораблей во время их прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе».

Как заметил в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, это продолжение провокации Киева, срежиссированной американцами.

«В ноябре 2018 года мы видели, как три украинских военных корабля незаконно пересекли российскую границу и игнорировали требования российских пограничников в надежде на то, что Россия применит силы против них и в результате будет пролита кровь сакральных жертв. Но Россия не оправдала надежд провокаторов. В рамках закона нарушители российской границы были задержаны и переданы в руки правосудия. А задержание нашего танкера NEYMA украинской спецслужбой можно расценивать как продолжение провокации. Но тут, на мой взгляд, появился новый аспект», — сказал Франц Клинцевич.

По словам сенатора, с приходом к власти на Украине Владимира Зеленского многие заговорили о возможном возобновлении диалога между Киевом и Москвой, а это очень не нравится заокеанским кураторам, которые до этого пять лет диктовали Петру Порошенко, что и как делать, и разжигали российско-украинский конфликт.