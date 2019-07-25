Соболь не будут восстанавливать на выборах в МГД из-за подделок подписей

Москва, 25 июля. Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендует комиссии не допускать Любовь Соболь до выборов в Мосгордуму. Окончательное решение будет принято на заседании в пятницу.

Напомним, что 14 июля Мосгоризбирком отказал в регистрации Любови Соболь в качестве кандидата. Поводом стала фальсификация подписей избирателей. Правоохранительные органы ранее обнаружили на одной из съемных квартир цех по производству фальшивых подписных листов.

Кроме Соболь отказ получили еще одиннадцать кандидатов в 43 округе, включая главу «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм, а также лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий. У Соболь выявили 725 недостоверных подписей – то есть более 14% от общего числа. Порогом брака является 10%.

Отметим, что это не единственное нарушение, в котором подозревается юрист ФБК. Она также участвовала в несанкционированных митингах, призывала москвичей присоединиться к этим акциям, оказывала давление на избирательную комиссию, использовала «мертвые души» (подписи умерших людей), карусели и подкуп избирателей. Следственные органы уже вызвали женщину на допрос, однако она так и не явилась.