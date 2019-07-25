Центробанк установит сниженную комиссию на оплату товаров по QR-коду

Москва, 25 июля. Центробанк РФ установит комиссию в размере 0,4% на оплату товаров по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП). Тариф коснется супермаркетов, а также магазинов одежды и бытовой техники, сообщили в пресс-службе регулятора.

Оплата по QR-коду должна стать альтернативой эквайрингу (прием платежных карт), поскольку тариф 0,4% существенно ниже комиссии за операции по пластиковым картам. Как отметили в Банке России, сейчас эквайринговая комиссия для магазинов категорий одежда и бытовая техника оставляет от 0,5% до 1,5%, а для супермаркетов действует тариф от 0,5% до 1,5%.

В Центробанке подчеркнули, что внедрение СБП позволит ретейлерам всех категорий снизить издержки при обеспечении безналичных платежей в два или три раза. Эквайринговая комиссия составляет в среднем от 0,5% до 2%, а в Системе быстрых платежей планируют установить тарифы в диапазоне от 0,2% до 0,7%.

Кроме того, регулятор рассказал о дискуссии, которая состоялась на площадке ассоциации «Финтех». Участниками встречи стали ассоциации торгово-сервисных предприятий (ТСП), банки и страховые компании. В ходе дискуссии участники рынка не смогли самостоятельно прийти к соглашению по тарифному вопросу. Поэтому Банк России предложил компромиссный вариант, который, в первую очередь, учитывает интересы потребителей, и только затем ориентируется на пожелания ТСП и банков. По мнению регулятора, предложенный подход к тарифообразованию позволит сохранить экономические стимулы у банков и торгово-сервисных предприятий для развития безналичных платежей и СБП, пишет ТАСС.

Ранее первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова заявила, что комиссия на платежи по QR-коду в СБП составит от 0,2% до 0,7%. После этого ретейлеры сообщили, что могут отказаться от участия в Системе быстрых платежей из-за высоких тарифов. По мнению торговых организаций, в установленном диапазоне кредитные организации будут выбирать максимальный тариф. Ретейлеры заявили, что готовы участвовать в СБП только при ставке от 0,3% до 0,4%.

Напомним, в конце февраля 2019 года Центробанк РФ запустил Систему быстрых платежей, благодаря которой россияне могут переводить деньги по номеру телефона. Оплату товара в магазинах по QR-коду в СБП должны запустить в сентябре текущего года.