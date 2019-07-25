Шотландия предупредила Джонсона о подготовке к референдуму

Эдинбург, 25 июля. Лидер Шотландии Никола Стерджен предупредила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что Эдинбург продолжит подготовку к референдуму о независимости.

По ее словам, разработанный британскими властями план по выходу из Евросоюза вредит шотландской экономике. Таким образом, приход Джонсона к власти, как и предсказывали эксперты, может привести к развалу Соединенного Королевства и даже к развалу ЕС.

«Сейчас важно как никогда, чтобы у Шотландии был альтернативный путь. Шотландское правительство продолжит подготовку, чтобы дать шотландцам шанс обрести независимость», —говорится в письме, которое Стерджен направила Джонсону.

Шотландский парламент тем временем рассмотрит законопроект о проведении референдума после летних каникул, сообщает Reuters.

Международный эксперт и публицист Евгений Бень в интервью Федеральному агентству новостей обрисовал перспективы правления Бориса Джонсона, который накануне вступил в должность премьер-министра. Он отметил, что Джонсон выступает за жесткий разрыв с ЕС без сделки, что приведет к референдуму о выходе Шотландии из состава Великобритании. Впрочем, если бы британские власти реализовали план предшественницы Джонсона Терезы Мэй, которая предлагала пойти на уступки Брюсселю, то в этом случае Лондон утратил бы контроль над Северной Ирландией и Гибралтаром.

Бень уверен, что конфликт между Джонсоном и парламентом, который всячески противится реализации Brexit, неизбежен. Если премьер и народные представители не смогут найти общий язык, парламент может вынести вотум недоверия Джонсону и сформировать новый кабинет министров. Все это означает для Британии затяжной политический кризис, граничащий с хаосом.