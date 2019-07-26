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Российский цирк вернулся в Сирию спустя десять лет

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Российский цирк вернулся в Сирию спустя десять лет

Дамаск, 26 июля. Российский цирк вернулся, чтобы снова выступить в Сирии — это произошло впервые после длительного отсутствия, которое длилось около десяти лет в результате войны против терроризма. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Цирк включает в себя около двадцати артистов, а также техников и менеджеров разных национальностей. 

«После 10 лет отсутствия мы вернулись на наше шоу на фестивале «Шам», чтобы собрать более 12 пьес между воздушными прыжками, гламуром и магией», — сказал Рама, цирковой артист, в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).

Своими впечатлениями от выступления поделился и клоун Тито. Он рассказал, что коллектив цирка выступал во многих странах, и сегодня вернулся в Сирию после возвращения безопасности и стабильности.

«После 10 лет отсутствия в Сирии мы приехали, чтобы участвовать в фестивале «Шам», после того, как безопасность и стабильность вернулись в Сирию. У нас единая команда и 12 программ, чтобы показать сирийцам и гостям республики самые красивые шоу. У нас будут воздушные игры, и акробатика, и разные другие виды цирковых представлений», — рассказал нашему корреспонденту один из артистов.

Российские цирковые представления в Сирии пройдут в пяти крупных городах: Алеппо, Хамы, Хомса, Латтакии и Дамаске. Россия — одна из самых известных цирковых стран в мире. В первую очередь из-за особенностей спектаклей, которые охватывают и Запад, и Восток.

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