За подделки и давление на Мосгоризбирком оппозиции придется ответить по закону

Москва, 25 июля. Допросы кандидатов в столичный парламент и обыски у них проводятся по инициативе Следственного комитета РФ после организации оппозицией незаконных митингов и пикетов Мосгоризбиркома.

Ведомство завело уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности избирательных комиссий. Предшествовали этому несогласованные акции протеста, которые устроили оппозиционеры, не допущенные до выборов из-за превышения допустимой доли недействительных подписей. Их целью было давление на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий.

Недовольные решением решением Мосгоризбиркома оппозиционеры сознательно нарушают закон, организовывая на улицах российских городов незаконные митинги и призывая к беспорядкам.

Так, например, в незаконный митинг 15 июля на площади рядом со станцией метро «Трубная» оппозиционеры привлекли детей, поставив под угрозу их жизнь и здоровье. Несанкционированная протестная акция сопровождалась агрессивным скандированием лозунгов, а провокаторы разбрасывали дымовые шашки.

В число тех, кому отказали в регистрации кандидатами на выборы в столичную думу, которые пройдут 8 сентября, вошли сторонники скандально известного блогера Алексея Навального Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.

Федеральное агентство новостей выпустило собственное расследование под названием «Анатомия протеста», посвященное нечестным методам предвыборной борьбы так называемой оппозиции. Ей вышли боком как работа «художественных мастерских» по рисовке подписей, так и попытки пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций.

Сотрудники правоохранительных органов на одной из московских съемных квартир обнаружили целую «фабрику поддельных подписей», а специалисты МВД и Избиркома нашли «мертвые души» в «автографах» избирателей.