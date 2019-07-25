В МИД призвали Украину подумать о последствиях задержания танкера РФ

Москва, 25 июля. Украинским властям необходимо подумать о последствиях для ситуации в Азовском море, к которым может привести задержание российского танкера. Об этом сообщил журналистам в четверг источник в МИД России.

По данным источника в дипломатическом ведомстве, российская сторона знает о задержании на Украине российского танкера, однако в настоящее время ждет прояснения конкретных претензий к танкеру и экипажу.

«Если Украина задержала российский танкер для «набора материала» по обмену заключенными, то этот шаг не поможет», — цитирует РИА Новости источник в МИД РФ.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в четверг днем задержали в измаильском порту Одесской области российский танкер Neyma «за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе». По данным украинского ведомства, в порт судно зашло под именем NIKA SPIRIT. Отмечалось, что сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели санкционированный украинским судом обыск на судне, забрали всю документацию, записи переговоров, а также бортовые журналы. Кроме того, СБУ провела допрос. Судно признали вещдоком, на данный момент готовится прошение в суд о его аресте, заявили в пресс-службе СБУ.

Напомним, 25 ноября прошлого года два катера и один буксир военно-морских сил Украины вторглись в территориальные воды РФ, нарушив государственную границу России, опасно маневрировали в течение нескольких часов и не реагировали на законные требования российских пограничников остановиться. В результате все корабли были задержаны, а моряки арестованы. Москва назвала инцидент в Керченском проливе однозначной провокацией.