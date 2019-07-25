День ВМФ 2019: мероприятия в Петербурге, парад и авиашоу, посещение кораблей, салют

Приближается один из самых любимых профессиональных праздников в России: День Военно-морского флота Российской Федерации, который принято называть День ВМФ. Главным местом проведения праздника традиционно станет морская столица России — Санкт-Петербург — и его морские ворота — героический Кронштадт.

Не менее торжественно и радостно праздник встретят в городе русских моряков Севастополе и в других российских городах — местах дислокации штабов и пунктов базирования российских флотов и флотилии.

Когда отмечается День ВМФ

По традиции, идущей с 1980 года, праздник отмечается в последнее воскресенье июля. В 2019 году День ВМФ будет отмечаться 28 июля.

История праздника

День ВМФ — это профессиональный праздник российских военных моряков, военнослужащих и ветеранов. Это праздник семей моряков, а также сотрудников предприятий военно-морского флота.

Российский военный флот, одержавший немало героических побед, ведет свою историю еще со времен Петра I. Праздник в честь моряков в его нынешнем виде родился в СССР в предвоенные годы. Инициатором учреждения Дня ВМФ в 1939 году был легендарный адмирал, тогдашний нарком ВМФ Николай Кузнецов.

Первоначально праздник отмечался 24 июля. С 1980 года День ВМФ было решено отмечать в последнее воскресенье июля, в современной России это закреплено указом от 2006 года.

Традиции праздника

В этот день в Петербурге и Кронштадте традиционно проходит военно-морской парад и авиашоу. Парад по традиции принимают верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

После завершения парада на Дворцовой площади проходит грандиозный концерт с участием звезд российской классической сцены и эстрады, которые исполняют произведения, посвященные морю и героическим российским морякам.

В это же время по давно сложившейся традиции военные корабли, участвовавшие в параде, приглашают подняться на борт всех желающих.

Вечером небо над российскими городами озаряется грандиозным фейерверком.

Программа мероприятий в Петербурге и Кронштадте

10.00 — Торжества в честь начала празднования Дня ВМФ на борту крейсера «Аврора». Торжественная церемония поднятия Андреевского флага. Парадный строй приветствует президентский катер.

11.00–13.00 — Морской парад кораблей на Неве и в Кронштадте. В параде примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок. Полет авиационных групп боевого состава ВМФ России, в котором примут участие более 40 самолетов и вертолетов.

В это же время пройдет видеотрансляция военно-морского парада на Дворцовой площади.

11.00–15.00 — Выход ветеранов ВМФ в Финский залив. Панихида по погибшим морякам, традиционный спуск венков и цветов на воду.

14.00–18.00 — Посещение кораблей, принимавших участие в параде. Корабли будут ошвартованы на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге, а также у пирсов Усть-Рогатки в Средней (Петровской) гавани Кронштадта.

13.00–19.00 — Большой праздничный концерт на Дворцовой площади.

20.00–22.00 — Праздник песни от «Хора Турецкого» и ансамбля SOPRANO Турецкого.

22.30 — Фейерверк в честь дня ВМФ с пляжа Петропавловской крепости и с Соборной площади Кронштадта.

Федеральное агентство новостей продолжит знакомить читателей с подготовкой и празднованием Дня ВМФ 2019 в Санкт-Петербурге и Кронштадте.