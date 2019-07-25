В МАГАТЭ назначили исполняющего обязанности гендиректора агентства

Вена, 25 июля. Исполняющим обязанности главы Международного агентства по атомной энергии назначен Корнел Ферута. Об этом сообщил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, исполняющим обязанности генерального директора МАГАТЭ назначен Корнел Ферута, который ранее занимал должность постпреда Румынии при международных организациях в Вене. В последнее время Ферута работал главным координатором МАГАТЭ.

Ульянов отметил, что Ферута был помощником экс-гглавы МАГАТЭ Юкия Амано, который скончался 22 июля. По словам российского дипломата, Ферута возглавлял деятельность МАГАТЭ по ряду направлений.

«Он будет работать в качестве и. о. до вступления в должность нового гендиректора, которого предстоит избрать», — написал Ульянов в своем микроблоге Twitter.

Напомним, Юкия Амано скончался 22 июля на 73-м году жизни. Он возглавлял МАГАТЭ с 2009 года. До этого Амано работал в должности посла и постоянного представителя Японии в МАГАТЭ. Кроме того, с 1972 года японский дипломат работал в Организации Объединенных Наций и занимал разные посты в МИД Японии. Амано специализировался на вопросах разоружения и нераспространения ядерного оружия.

24 июля иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на собственные источники сообщило, что бывшего главу МАГАТЭ Юкия Амано могли убить. По данным агентства, Амано могли убить из-за отказа поддаться давлению Израиля и США выдвинуть новые необоснованные обвинения против ядерной программы Ирана.