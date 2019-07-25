Citroen сменил название в Германии

Берлин, 25 июля. Французский автопроизводитель Citroen решил отметить свое 100-летие, переименовавшись в в Zitrön. Ребрендинг проведут в рамках маркетинговой кампании, правда, пройдет она только на территории Германии.

О новом названии объявил глава немецкого представительства Citroen Вольфганг Шлимме в специальном промо-ролике. По его словам, переименование связано с тем, что немецким клиентам было трудно произносить старое название марки.

Помимо объявления о том, что «Citroёn становится Zitrön» на сайте французского автопроизводителя в Германии был даже опубликовал новый логотип бренда.Шлимме признался, что этот маркетинговый ход повлек определенные трудности: в дилерских центрах пришлось менять все вывески, визитки, значки, кружки, даже шоколадки со старым логотипом и переобучить сотрудников. Однако, в представительстве считают, что это того стоило: Zitrön становится бестселлером, и продажи авто показывают только положительную динамику.

По данным издания «За рулем», ребрендинг провело рекламное агентство Havas из Дюссельдорфа. В соцсетях, как отмечает портал, эта маркетинговая кампания была признана самым успешных рекламных ходом Citroёn Germany за последние годы.