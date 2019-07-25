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Комиссия МГИК выгнала с заседания по апелляции устроившего цирк юриста Соболь

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Комиссия МГИК выгнала с заседания по апелляции устроившего цирк юриста Соболь

В Мосгоризбиркоме прошло рассмотрение жалобы Любови Соболь в связи со снятием ее кандидатуры с выборов в Мосгордуму. На встрече несостоявшийся кандидат и ее команда вели себя крайне агрессивно и провоцировали конфликты, в связи с чем юриста Александра Помазуева попросили покинуть помещение.

Несмотря на серьезность мероприятия, Помазуев активно мешал работе комиссии, перебивал выступающих и вел себя вызывающе. В частности, юрист настаивал, чтобы ради его требований комиссия нарушила регламент. «Перформансы» Помазуева были встречены с терпением, которое ближе к концу заседания иссякло. Скандалист, попытавшийся превратить заседание Мосгоризбиркома в балаган, был вынужден удалиться по требованию комиссии.

Ранее юрист ФБК Александр Помазуев уже привлекал к себе внимание прессы вызывающим провокационным поведением, в частности, демонстративным неуважением к государственным органам. Так, он известен высказыванием «Лучше митинг, чем *********» (гадюшник. — Прим. ред.), которым эпатировал участников заседания, где было принято решение не допускать кандидата Соболь к выборам.

Комиссия МГИК выгнала с заседания по апелляции Соболь устроившего цирк Памазуева

Кандидат от ФБК Любовь Соболь не была допущена до выборов в связи с большим количеством забракованных подписей в ее поддержку. При максимально допустимом количестве брака в 10% недействительных росчерков в подписных листах Соболь оказалось почти 15%. Это обстоятельство не стало ни для кого сюрпризом — ранее полиция обнаружила цех по подделке подписей за Любовь Соболь, оборудованный в обычной московской квартире. Кроме того, член СПЧ Илья Ремесло провел собственное расследование и выяснил, что среди подписей за Соболь оказались автографы давно умерших москвичей. Очевидно, что для фальсификаций подписей использовались устаревшие базы.

Напомним, что на заседание по апелляции Соболь пришла, проигнорировав повестку на допрос в Следственный комитет, чем нарушила российское законодательство. Юрист ФБК должна дать показания по уголовному делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий в соответствии со статьей 141 УК РФ. Основанием для возбуждения дела стала организация несанкционированных митингов, на которые москвичей выводили незарегистрированные из-за брака и фальсификаций кандидаты. Незаконными акциями они оказывали давление на избиркомы.

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