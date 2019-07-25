Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Создатель «Игры Престолов» ответил на петицию недовольных поклонников

42
0 Оставить комментарий

Создатель «Игры Престолов» ответил на петицию недовольных поклонников

Москва, 25 июля. Директор канала HBO Кейси Блойс прокомментировал петицию недовольных финалом сериала «Игра престолов» поклонников.

Как сообщает The Independent, Блойс отметил, что у людей всегда будет разное мнение касательно развития сюжетной линии и историй героев масштабного проекта.

«32 номинации на «Эмми» — отличное подтверждение тому, что мы все сделали правильно», — подчеркнул директор HBO.

Блойс заметил, что практически не вмешивался в работу сценаристов, так как они «прекрасно понимали друг друга» на финальном этапе творческой деятельности.

Напомним, ставший культовым американский телесериал «Игра престолов» снят по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Первый эпизод зрители увидели в 2011 году, а в апреле 2019 года вышел финальный сезон, которым фанаты остались недовольны. Поклонники сериала даже  подготовили петицию с требованием к авторам переснять последние эпизоды.

Ранее актер Джейкоб Андерсон, сыгравший в сериале «Игра престолов» Серого Червя, объяснил, почему его герой не отомстил Джону Сноу за убийство Кхалиси. По словам Андерсона, Серый Червь решил оставить судьбу убийцы его королевы в руках лордов Вестероса.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров