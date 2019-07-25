Москва, 25 июля. Учеными было названо число бактерий в одном яблоке, каждое яблоко, даже хорошо помытое и очень чистое, содержит в себе около 100 миллионов микробов.

По словам специалистов, большая часть бактерий скрывается не снаружи, а внутри плода. Как пишет издание Frontiers in Microbiology, большинство бактерий на продуктах гибнет при варке пищи, и поэтому сырые фрукты и овощи обычно оказываются главным «скульптором» микрофлоры кишечника.

Специалист Технологического университета Граца Габриелла Берг уточнила, что тело человека содержит в себе примерно в 10 раз больше одноклеточных бактерий, грибков и прочих представителей микрофлоры.

Содержащийся в яблоках фестин является аналогом так называемого эликсира молодости, сообщили американские ученые из Миннесотского университета.

Американские специалисты заявили о необычном открытии, которое сделали изучая яблоки. По их словам, эти фрукты обладают настоящим антиоксидантным и противовоспалительным эффектами из-за содержащегося в них фестина.

Выяснилось, что вещество под названием фестин является невероятно эффективным аналогом мифического эликсира молодости — то есть, фестин действительно способен замедлять процесс старения и, в частности, очищать организм от токсического воздействия стареющих и умирающих клеток.

Они отметили, что на основе фестина можно изготавливать антивозрастные препараты. Ученые добавили, что это вещество также можно найти в луке, огурцах и клубнике.

Исследователи из Оксфордского университета утверждают, что употребление в пищу яблок снижает риск возникновения болезней сердца. По словам ученых, яблоки богаты калием и железом и поэтому существенно сокращают риск сердечных приступов и сосудистых заболеваний. Отмечается, что ежедневное употребление яблок снижает риск возникновения болезней сердца на 12%.

Кроме того, эксперты отметили, что польза яблок зависит и от их цвета. Так, красные яблоки полезны при гипертонии, зеленые помогают избавиться от анемии.

Кроме того, ученые назвали траву, лечащую более 50 болезней. Как уточнили ученые, речь идет о чабреце. Эта трава также известна как тимьян.