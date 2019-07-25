Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Оренбургом»

Санкт-Петербург, 25 июля. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба чувствует себя уже лучше.

Тренер «Зенита» выразил надежду, что Дзюба будет полностью готов к матчу с «Оренбургом». Кроме того, Семак поблагодарил Дзюбу за то, что тот сыграл в матче против «Сочи». Несмотря на простуду, нападающий вышел на поле.

«Сейчас ему лучше, стоит отдать должное Артему. Говорили с ним перед поездкой в Сочи, он понимает, что сколько нужно, столько и сыграет. Ему большое спасибо за то, что вышел на поле в игре с «Сочи». На мой взгляд, сыграл хорошо. Сейчас его состояние лучше», — приводит слова Семака РИА Новости.

Матч 3-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» пройдет 28 июля на стадионе «Газовик». Семак заявил, что «Зенит» готов к матчу, хотя искусственное поле доставляет неудобства.