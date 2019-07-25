Украинский эксперт рассказал, как Аваков и Геращенко присягнули на верность Зеленскому

Прошедшие выборы были согласованы украинским МВД с новой властью в Киеве в обмен на лояльность. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Серьезных нарушений нет

МВД Украины не зафиксировало серьезных нарушений на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Шевченко.

«Серьезных нарушений на выборах не было, потому что мы вовремя приняли превентивные меры, в частности, усиление группами спецназа и быстрые переброски их с помощью системы авиабезопасности МВД», — заявил он.

Шевченко отметил, что с начала предвыборной кампании правоохранители завели 516 уголовных дел.

«Но главные результаты по расследованию уголовных производств еще впереди, я имею в виду — в виде подозрений и обвинительных актов в суде», — добавил Шевченко.

По его мнению, в целом украинская правоохранительная система справилась с проведением выборов.

«У нас фактически не было каких-то чрезвычайных, серьезных или критических инцидентов или пострадавших существенно после каких-то насильственных действий. <…> Нарушения были, но это не критично. Не было насилия, не было столкновений, не было крови — это главное», — сказал Шевченко.

Присягнули на верность

Как отметил Евгений Голышкин, если посмотреть на заявления министра Арсена Авакова и его советника Антона Геращенко за последние полгода до президентской и парламентской избирательных кампаний, то становится понятно, почему они были лишены политизации. При этом само руководство МВД как бы «парило над схваткой», постоянно подчеркивая аполитичность подвластных им правоохранительных органов.

«Только уже ближе к самой кампании, когда ведущие социологические агентства предрекли неминуемый проигрыш команды Петра Порошенко, они стали более открыто говорить о надвигающейся смене «политической эпохи» через свои страницы в Facebook. Совершенно ясно, что министр МВД Арсен Аваков рассчитывает остаться в кресле, и именно поэтому он всячески высказывал и высказывает свою лояльность по отношению к «демократическому выбору украинской нации», — пояснил Евгений Голышкин.

Эксперт напомнил, что в ответ спикеры «команды Зе» неоднократно говорили, что именно к МВД у них нет особых претензий в отличие от ряда других министров и подвластных им государственных учреждений.

«Были ли фальсификации на нынешних парламентских выборах? Безусловно. Просто такие схемы более изощренны и, конечно же, согласованы с новой властью в обмен на лояльность. Иными словами, позицию МВД можно описать известным и очень актуализированным на Украине народным изречением: «Друзьям — все, врагам — закон». Зеленский и стоящие за ним силы получили колоссальный кредит доверия от населения, а «майданные элиты» 2014–2019 годов пока не готовы открыто выступать против сложившегося «политического расклада», т. к. опасаются, что даже ради популизма кому-то из них, возможно, придется стать «козлом отпущения» или «разменной монетой», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению эксперта, сегодняшний день — допрос Порошенко — может быть показательным в намечающихся тенденциях в дальнейших активных действиях МВД, ГПУ, НАБУ, ГБР. Он должен будет дать показания по делу «Кузни на Рыбальском», владельцем которого бывший президент являлся до продажи в 2018 году Сергею Тигипко.

Досрочные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Итоговая явка составила 49,84% избирателей. Отмечается, что наиболее активно голосовали жители Украины, проживающие в юго-восточных регионах.