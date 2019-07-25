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Госдума будет принимать больше законов прямого действия

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Госдума будет принимать больше законов прямого действия

Москва, 25 июля. Государственная дума РФ сделает приоритетом своей работы разработку законов прямого действия, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, завершая весеннюю, шестую сессию. 

«У нас есть право принимать такие законы, — напомнил спикер Госдумы. — Да, мы усложняем себе жизнь, но упрощаем жизнь нашим гражданам, берем ответственность за принятый закон на себя».

По словам Володина, сейчас россияне становятся заложниками подзаконных актов, которые долго разрабатываются и по-разному трактуются. Из-за этого решение проблем — для чего и принимаются законы — откладывается на несколько лет. Володин призвал коллег в будущем принимать больше законов прямого действия.

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