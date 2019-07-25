Археологи нашли саркофаги домонгольских времен под Великим Новгородом

Великий Новгород, 25 июля. Археологи нашли несколько саркофагов домонгольских времен под Великим Новогородом. Об этом сообщила пресс-служба Института археологии Российской академии наук.

Захоронения были обнаружены на территории Юрьева монастыря. По мнению историков, саркофаги были сделаны в XII или в начале XIII века.

«Это необычное, редкое погребальное сооружение, и его уникальность не только в том, что каменные сборные саркофаги очень редко встречаются — всего в Новгороде на сегодняшний день обнаружено около 15 саркофагов», — отметил начальник Новгородского архитектурно-археологического отряда Владимир Седов.

По его словам, подобные находки обычно обнаруживаются в Софийском соборе и в старых церквях, однако как правило речь идет о единичных случаях. Обнаружение целой серии саркофагов в одном месте — это большая редкость.

Отметим, что саркофаги являются уникальным историческим памятником, поскольку они встречаются лишь в нескольких стоилцах русских княжеств домонгольского периода — в Киеве, Чернигове, Переяславле Южном и Новгороде.