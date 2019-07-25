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Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Крыму

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Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Крыму

Симферополь, 25 июля. Пассажирский самолет авиакомпании Red Wings, следовавший из Крыма в Петербург, возвращается в аэропорт Симферополя, чтобы совершить аварийную посадку, сообщили источники Федерального агентства новостей.

По некоторым данным, на борту воздушного судна находятся 140 пассажиров. Командир самолета Red Wings, направляющего из Симферополя в Петербург, сообщил о неуборке шасси во время взлета. Экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Воздушное судно будет совершать аварийную посадку.

«Сейчас самолет готовится к посадке, — сообщил собеседник ФАН. — Экстренные службы на месте».

Ранее самолет авиакомпании Utair, совершавший перелет из Самары в Сургут, был вынужден совершить экстренную посадку на запасном аэродроме аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажирам предоставили еду и напитки.

 

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