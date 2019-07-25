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Володин рассказал, что российские депутаты стали меньше ссориться и драться

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Володин рассказал, что российские депутаты стали меньше ссориться и драться

В завершение весенней сессии председатель Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги работы нижней палаты парламента, рассказал, что депутаты ушли от конфликтов и потасовок и стали вести себя друг с другом политкорректно, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«В прошлом году мы отметили 25-летие Государственной думы. В этом зале мы были свидетелями разных событий: здесь были и потасовки, и скандалы, и эпатажные выступления — многое было, — отметил спикер Госдумы. — Насмотревшись всего, мы с содроганием и тревогой смотрели недавно на диалог двух политиков Владимира Жириновского и Николая Харитонова — все были в напряжении. Но какое было удивление, что этот диалог, несмотря на его яркость и напряжение и кажущееся перерастание в конфликт, закончился тем, что они, обнявшись, вышли из зала и пошли обсуждать эти вопросы мирно».

Володин рассказал, что российские депутаты стали меньше ссориться и драться

Атмосфера в Госдуме РФ действительно заметно смягчилась — последний яркий конфликт случился в 2013 году, когда подрались единороссы Алексей Журавлев и Адам Делимханов. До этого бесспорным лидером думских стычек был эмоциональный Владимир Жириновский — он участвовал в семи из 12 конфликтов. Дважды дрался и коммунист Василий Шандыбин.

Депутаты дрались в столовой за право обслуживания, бросались друг в друга стаканами, громили фотовыставку, срывали крест со священнослужителя, обливались водой, срывали выступление приглашенных министров. В Госдуму вызывали скорую и наряды полиции, а побои доставались даже женщинам-депутатам.

«С развитием нашей страны развивалась и политическая культура, это стало очевидным и заметным», — отметил Вячеслав Володин.

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