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Госдума приняла 325 законов за весеннюю сессию 2019 года

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Госдума приняла 325 законов за весеннюю сессию 2019 года

Москва, 25 июля. Госдума приняла 325 законов за период работы в весеннюю сессию. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Повестка у нас была насыщенная. Мы приняли 325 законов. Все они важные, решают различные вопросы в экономике, международной политике. Но 280 из них направлены непосредственно на решение проблем людей, улучшение качества жизни, защиту прав граждан», — сказал он.

Володин напомнил, что на сегодняшний день в думском «портфеле» 1240 законодательных инициатив. 

«Но по сравнению с весенней сессией прошлого года, законов принято несколько меньше. В 2018 году их было 343», — рассказал он.

Спикер ГД обратил внимание, что приоритетом в эту сессию было качество принимаемых решений.

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