Эксперт рассказал, как Россия, Индия и Китай выдавят США из Азии

Россия, Индия и Китай имеют перспективы сближения в военно-технической сфере, и это положительно скажется на безопасности не только в Азии, но и во всем мире. Об этом военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил Федеральному агентству новостей.

25 июля в Индии начались первые в истории страны военно-космические учения. По информации The Times of India, они были запланированы после успешного запуска в марте противоспутниковой ракеты-перехватчика, успешно сбившей спутник на околоземной орбите.

Между тем, считает Леонков, усиление индийских вооруженных сил не несет угрозы для России, поскольку эта страна, как и мы или Китай, придерживается концепции оборонной самодостаточности.

«В феврале этого года в Китае встречались главы МИД Индии, Китая, России, обсуждая самый широкий спектр вопросов. Поэтому формат военно-политического союза трех стран вполне реален», — ответил собеседник ФАН на вопрос о перспективах сотрудничества трех крупнейших держав Евразии.

По его словам, регулярно происходят встречи представителей наших стран на разных площадках, включая БРИКС и ШОС. По многим пунктам происходит сближение позиций, уверен эксперт. Активнее это происходит между Россией и Китаем, но определенное сближение происходит и между Москвой и Нью-Дели.

«70% закупаемых Индией вооружений — российского производства либо совместного российско-индийского производства», — напомнил Алексей Леонков.

При этом США, наоборот, пытаются усиливать давление на Нью-Дели, не рекомендуя ему закупать российские зенитные ракетные комплексы С-400. И это как раз подталкивает Индию к упрочнению отношений с Россией, считает собеседник ФАН.

«Индия и так довольно долго находилась под американским эмбарго на продажу оружия. Именно это изначально подтолкнуло Нью-Дели к развитию военно-технического сотрудничества с Москвой. Вашингтон уже понял свою ошибку и пытается изменить ситуацию. Но получается у него не очень. Индийцы приобретают у американцев только ту военную технику, которую не продает Россия и другие страны, в частности тяжелые военно-транспортные самолеты», — рассказал военный эксперт.

Одно время Индия даже проводила с Соединенными Штатами совместные учения в районе Южно-Китайского моря. Однако во время последних учений она наотрез отказалась делать это в том же районе, опасаясь создать напряженность в отношениях с Китаем, отметил эксперт.

Индия корректирует свой внешнеполитический курс: там понимают, что мир меняется. При этом индийцы, конечно, всегда в первую очередь отстаивают собственные интересы и делают это весьма умело, подчеркнул собеседник ФАН.

«Переговоры о продаже вооружений, которые ведет с ними Рособоронэкспорт, всегда идут очень непросто. Я бы даже сказал, что это самые непростые международные переговоры для наших оружейников. Индийцы очень скрупулезны, оговаривают мельчайшие детали. И, тем не менее, в итоге получаются очень выгодные для обеих сторон контракты», — рассказал Алексей Леонков.

С другой стороны, противоречия между Индией и Китаем тоже постепенно сглаживаются. Хотя их все еще много, и сильного сближения этих стран в ближайшем будущем ждать, наверно, не стоит, добавил эксперт.

Само собой, сближению России, Индии и Китая пытаются помешать на Западе. Военные столкновения в индийском штате Джамму и Кашмир, которые возникли как раз во время встречи глав МИД России, Китая и Индии, в очередной раз подтверждают это, считает Леонков.

«Организаторами терактов там были боевики из «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) и «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Эти группировки были созданы не без помощи кураторов из западных спецслужб и на данный момент практически не проявляют «самодеятельности», ожидая сигналов с Запада. Поэтому я не стал бы считать совпадением, что инцидент случился как раз во время таких важных для трех стран переговоров», — сказал эксперт.

По его словам, Индия усиленно занимается вопросами создания противоракетной и противоспутниковой обороны потому, что США постоянно шлют сигналы, из которых следует, что они собираются милитаризировать космос. В свою очередь, крупные государства, в том числе Индия, стремятся оценить свои возможности и минимизировать опасность в данной сфере.

«Я думаю, Нью-Дели как раз и задумал учения как проверку своих возможностей по отражению агрессии из космоса. Индийцы хотят понять, смогут ли они противостоять угрозам будущего», — считает военный эксперт.

По его словам, индийцы все больше военной техники собирают у себя, например истребитель Су-30 МКИ и танк Т-90. Ракету «БраМос» индийцы создавали совместно с Россией, а сейчас на основании этой разработки пытаются создать собственную управляемую гиперзвуковую ракету «БраМос-2».

«Россия, конечно, опережает и Индию, и Китай по научно-техническому заделу и перспективам развития военной промышленности. Но при этом все три страны приняли концепцию оборонной самодостаточности, что сближает их позиции», — говорит Леонков.

Сотрудничество трех наших стран уже является стабилизирующим фактором для азиатского региона. Там, где сильно наше влияние, число терактов и разного рода политических потрясений значительно уменьшается, отмечает эксперт. Во многих прежде неспокойных странах Юго-Восточной Азии, например, уже давно не случалось гражданских войн и госпереворотов, привел он пример.

«Конечно, эта тенденция не нравится Западу, поскольку таким образом он теряет влияние в этой части мира. Но дальнейшее сближение Россия, Китая, Индии, а также, возможно, Ирана и Турции, сможет сделать Азию свободной от локальных военных конфликтов», — резюмировал собеседник ФАН.

24 июля прошло совместное патрулирование воздушного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, осуществленное военными самолетами дальней авиации России и КНР. В связи с этим в Пекине отметили, что отношения между двумя странами в военной сфере находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.

1 Организация запрещена на территории РФ.