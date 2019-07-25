Уголовное дело не повлияет на позицию Мосгоризбиркома по оппозиционным кандидатам

Москва, 25 июля. Уголовное дело, возбужденное по факту незаконных митингов и пикетов Мосгоризбиркома, не повлияет на позицию комиссии по кандидатам в столичный парламент, у них есть презумпция невиновности. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Накануне Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности избирательных комиссий. Предшествовали этому несогласованные митинги, которые устроили оппозиционеры, не допущенные до выборов из-за превышения допустимой доли недействительных подписей. Их целью было давление на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий.

Вечером в среду в квартире лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова, которого не допустили до выборов, прошли обыски. Правоохранители изъяли материалы с компьютера и жесткие диски, которые, по данным следствия, относятся к проведенным 14, 15 и 18 июля митингам.

Обыски прошли также и у другого протеже скандально известного блогера Алексея Навального Ивана Жданова. Директор так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», как и Гудков, является фигурантом уголовного дела по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Других оппозиционеров вызвали на допрос. Примечательно, что один из них, Гудков, показал свое, очевидно, полное незнание российского законодательства. Так, в интервью BBC он заявил, что проходит по делу о нарушении требований охраны труда (статья 143 УК РФ).

Напомним, выборы в столичный парламент пройдут 8 сентября. В число тех, кому отказали в регистрации кандидатами на выборы в столичную думу из-за превышения допустимой доли недействительных подписей, вошли, помимо Гудкова и Жданова, также сторонники Навального Любовь Соболь, Константин Янкаускас и Илья Яшин.

Федеральное агентство новостей в собственном расследовании «Анатомия протеста» раскрыло подробности о нечестных методах предвыборной борьбы так называемой оппозиции. Ей вышли боком попытки пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций.

Например, Гудков получил отказ из-за 18,4% недействительных подписей. Согласно закону, допустимый процент брака составляет 10%. У Жданова окружная избирательная комиссия признала недействительными около 21% подписей.

О фальсификации Гудковым голосов избирателей стало известно еще в ходе подписной кампании. Кандидат на выборы в Мосгордуму решил обратиться к незаконному способу — подделке подписей. Гудковым была сформирована целая подпольная «фабрика», позже ее сотрудники решили обратиться в полицию и рассказать о махинациях и творящемся беззаконии.

То, что пятая часть подписных листов в пользу Жданова оказались поддельными, не стало новостью. Полсотни «мертвых душ» обнаружил среди подписей шести кандидатов в Мосгордуму, в том числе директора ФБК, юрист Илья Ремесло.

Оппозиционеры, возмущенные решением Мосгоризбиркома, устроили несколько протестных акций на улицах Москвы, попытавшись оказать давление на работу избиркомов и в обход закона пробиться в Мосгордуму, несмотря на массовые фальсификации и нарушения, допущенные в период подписной кампании.