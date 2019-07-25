Скабеева призвала Киев выйти из минских соглашений, чтобы Россия признала Донбасс

Виктор Медведчук, лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», набравшей по итогам внеочередных парламентских выборов 13% в Верховной раде, предложил президенту Владимиру Зеленскому и его партии «Слуга народа» помощь в изменении Конституции Украины и других законов страны с целью реализации минских соглашений.

Медведчук предложил создать в украинском парламенте коалицию из фракций «Слуги народа» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» и сделать программу реализации мира в Донбассе ее ключевой стратегической задачей. В студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» обсудили эту инициативу.

«Я, честно говоря, не до конца понимаю, почему именно это сейчас говорит Медведчук, тот самый, который знает, что не будет ни амнистии, ни особого статуса, ни остального, — заметила ведущая политического ток-шоу Ольга Скабеева. — Главная проблема на Украине заключается в том, что, сколько бы это не предлагал Медведчук со своими 13%, — мы его поздравляем и очень на него надеемся, но Зеленский и его партия, которая ключевая в Раде, против амнистии и особого статуса. Что с этим делать — неясно вообще».

Журналистке попытался возразить руководитель организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан, но Скабеева моментально его осадила.