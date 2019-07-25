Скабеева призвала Киев выйти из минских соглашений, чтобы Россия признала Донбасс

Виктор Медведчук, лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», набравшей по итогам внеочередных парламентских выборов 13% в Верховной раде, предложил президенту Владимиру Зеленскому и его партии «Слуга народа» помощь в изменении Конституции Украины и других законов страны с целью реализации минских соглашений.
Медведчук предложил создать в украинском парламенте коалицию из фракций «Слуги народа» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» и сделать программу реализации мира в Донбассе ее ключевой стратегической задачей. В студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» обсудили эту инициативу.
«Я, честно говоря, не до конца понимаю, почему именно это сейчас говорит Медведчук, тот самый, который знает, что не будет ни амнистии, ни особого статуса, ни остального, — заметила ведущая политического ток-шоу Ольга Скабеева. — Главная проблема на Украине заключается в том, что, сколько бы это не предлагал Медведчук со своими 13%, — мы его поздравляем и очень на него надеемся, но Зеленский и его партия, которая ключевая в Раде, против амнистии и особого статуса. Что с этим делать — неясно вообще».
Журналистке попытался возразить руководитель организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан, но Скабеева моментально его осадила.
«Что касается выполнения минских соглашений. Первый пункт — прекратить огонь и отвести войска. Сегодня в ходе обстрела ВСУ погибла еще одна женщина — четвертая жертва среди мирного населения при правлении Зеленского. В соглашениях же прописано о пенсиях и материальной помощи. Вы отказались от этого обязательства, дай бог вам здоровья.
Также в минских соглашениях написано про особый статус. Там же написано про амнистию.
А если вам не нравятся эти пункты — допустим, вам кажется, что все это невыполнимо, тогда вы берете минские соглашения, рвете их и выбрасываете. И вот тогда мы будем наконец-то действовать. И тогда у России наконец-то появится шанс признать Донбасс.
Наберитесь смелости и выйдете из «Минска». Мы признаем Донбасс. А мы из минских соглашений не выйдем, потому что мы их придумали и уважительно относимся к международному праву», — сказала Ольга Скабеева.