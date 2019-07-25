Употребление кофе беременной женщиной грозит новыми опасностями

Москва, 25 июля. Употребление большого количества кофе во время беременности может привести к повреждению печени плода и к появлению серьезных задержек в его развитии. Об этом пишут ученые в Journal of Endocrinology.

«Опыты показали, что влияние кофеина на развитие плода далеко является неблагоприятным. Я не рекомендую женщинам пить кофе во время беременности», — рассказывает Иньсянь Вэнь (Yinxian Wen) из университета Уханя (Китай).

Ученые давно изучают влияние обычных продуктов питания, таких как кофе, на здоровье человека и на работу его организма. Например, биологи считали, что значительное употребление кофеина может отрицательно влиять на работу сердца у людей с аритмией. Но в входе всех исследований нескольких тысяч больных выяснилось, что это не так.

Еще больше опасений вызывает то, какое влияние оказывает кофе на здоровье беременных женщин. Опыты не доказали, что кофеин может снизить уровень IQ ребенка в будущем. Но в то же время предположили, что он может замедлять рост плода и способствовать его рождению раньше срока.

Китайские ученые долгое время наблюдали за жизнью беременных крыс, при этом давали им большое количество кофеина вместе с пищей. При этом дозы были эквивалентными трем и девяти чашкам кофе в день. Такие опыты подтвердили, что передозировка кофе действительно может повлиять на уменьшение массы плода и заметно снизить скорость его развития. К тому же ученым открылся еще один неожиданный факт.

«Мы выяснили, что кофеин способствует выработке большого количества стрессовых гормонов. Эти вещества блокируют работу гормона роста IGF1 в печени их будущих детенышей. Она восстанавливается и быстрее растет после рождения, но это стремительный рост может привести к развитию жировой болезни печени», — продолжает ученый.

Это подтверждается тем, что детеныши самок, которые употребляли кофеина во время беременности, заметно чаще страдали от цирроза печени и других нарушений в ее работе в последние годы жизни. Это было характерно как для больших, так и малых доз кофе.

В ближайшее время китайские специалисты собираются провести наблюдения среди женщин для того, чтобы подтвердить такой эффект среди людей, и разработать стратегии для борьбы с ним.