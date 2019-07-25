Пользователи Сети отметили сходство изменившейся после ДТП МакSим с Бузовой

Москва, 25 июля. Российская певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, опубликовала фото из спортивного зала. Подписчики заявили, что их кумир утратила индивидуальность после резкого похудения.

Исполнительница в своем профиле в Instagram разместила снимок из тренажерного зала. Поклонники певицы сразу отметили, что она сильно похудела, возможно, после ДТП. Однако, по мнению некоторых фанатов Максимовой, сейчас она находится в идеальной форме.

«Выглядишь супер», — написал dobrij_scbist.

«Ой, какая ты клевая!» — поддержала prosto_irk_a.

«Здоровья тебе крепкого, Марин», — пожелал пользователь под ником kasianov5123.

«Надеюсь, тапками не закидают, но Марина мне тут Олю напомнила», — заметила domacheva.

«А я думала, Оля Бузова тут на фото. Марина, где твоя индивидуальность, зачем быть шаблоном с одинаковым макияжем, прической и одеждой? Ты потерялась, и очень жаль!» — написала hellenkarur.

Ранее сообщалось, что МакSим попала в серьезное ДТП за границей. Известно, что исполнительница ехала в аэропорт на такси. Она собиралась в Москву на съемки клипа. Водитель превысил скорость, после чего машину занесло на скользкой дороге и несколько раз ударило об ограждение. Менеджер певицы ранее сообщала, что звезда чувствует себя крайне плохо, так как слабые сосуды тяжело перенесли сильные удары во время ДТП.