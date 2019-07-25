Названа стоимость новинки Honor 20 Pro в России

Москва, 25 июля. Новинка китайской компании Honor смартфон Honor 20 Pro в ближайшие дни станет доступна в России. СМИ узнали стоимость гаджета.

Презентация Honor 20 Pro для российского рынка состоялась в этот четверг. Оформить предзаказ на устройство можно будет с 26 июля. Предполагается, что на прилавках российских магазинов смартфон появится 2 августа.

Представители компании-производителя напомнили, что приобрести Honor 20 можно уже в настоящее время, а в случае предзаказа модификации с приставкой «Pro» покупатель получит беспроводные наушники этого производителя.

По информации СМИ, стоимость гаджета в России будет составлять 34990 рублей.

Honor 20 Pro получил экран с диагональю 6,26 дюйма и разрешением 2340х1080. У смартфона есть врезанная в левый угол фронтальная камера 32 Мп. Основная камера устройства, оснащенная четырьмя матрицами, имеет модуль с разрешением 48 Мп.

В гаджете применена однокристальная система Kirin 980. Объем оперативной памяти смартфона составляет 8 ГБ, а флэш-памяти — 256 ГБ. Honor 20 Pro будет продаваться в комплекте с аккумулятором, емкость которого составляет 4000 мА/ч.

Накануне источник рассказал подробности о трех новых моделях смартфона iPhone, которые американская корпорация Apple традиционно представит грядущей осенью. Три новые модели заменят iPhone XS, XS Max и XR и, вероятно, будут называться D42, D43 и N104.