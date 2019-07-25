Минобороны Турции сообщило о завершении поставок первой партии С-400

Анкара, 25 июля. Первая партия компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400 доставлена на авиабазу «Мюртед» в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Турции.

«Поставки первой партии компонентов С-400 на авиабазу Мюртед в Анкаре завершились 25 июля», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в рамках первого этапа поставок С-400 было совершено 30 авиарейсов. В ближайшее время начнется доставка второй партии компонентов С-400 в Анкару.

Напомним, в 2017 году Москва и Анкара подписали соглашение о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400. Соглашение предполагает приобретение Анкарой четырех дивизионов С-400. Покупка С-400 спровоцировала кризис в отношениях между Турцией и США. Вашингтон предпринимал активные меры, чтобы сорвать сделку между Россией и Турцией. Власти США требовали от Турции отказаться от приобретения С-400 в пользу американских комплексов Patriot.

При этом Вашингтон угрожал Турции отменой поставок новейших истребителей F-35. Однако Анкара оставила в силе решение о приобретении С-400. 13 июля в министерстве обороны Турции заявили о начале поставок С-400 из России.

17 июля представитель Белого дома заявил, что США продолжат сотрудничество с Турцией в военной сфере, однако оно будет ограничено из-за поставок российских ракетных комплексов С-400. Он также добавил, что поставки в Турцию новейших американских истребителей F-35 невозможны из-за приобретения Анкарой российских систем противовоздушной обороны С-400.