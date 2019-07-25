МиГ-29 потерпел крушение в районе Каспийского моря. События дня. ФАН-ТВ

Несчастным случаем обернулся полет МиГ-29 в Азербайджане. Самолет вооруженных сил страны потерпел крушение в районе Каспийского моря. По данным военных, это произошло в ночь на 25 июля, когда истребитель выполнял плановый тренировочный полет, но внезапно перестал выходить на связь, а затем и вовсе исчез с экрана радаров. О судьбе пилота до сих пор ничего неизвестно, спасатели ведут поиски. Предварительных причин инцидента в Минобороны Азербайджана пока не называют. Сейчас расследованием занимается оперативная комиссия.

«10-летний мальчик Алексей Мартыненко, который погиб, самоотверженно спасал или пытался спасти детей, находившихся в палатке. Если кто-то, а тем более ребенок, совершает подвиг, он тем самым исправляет чью-то ошибку. Я обращусь в компетентные органы, чтобы отметить этот поступок», — сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Тем временем в Хабаровском крае арестован директор кемпинга на базе «Холдоми» Максим Кузнецов. Он проходит по громкому уголовному делу о халатности: 22 июля в палаточном городке произошел крупный пожар, унесший жизни четверых детей. По одной из версий, причиной страшной трагедии стало упавшее на обогреватель полотенце. В то же время руководство лагеря сегодня сообщило, что надзорные службы проверяли злополучный кемпинг в мае, однако нарушений не нашли. Тем не менее, власти решили закрыть лагерь, а одного из погибших — посмертно представить к госнаграде:

Обстановка в Персидском заливе, похоже, снова накаляется. Новый глава Пентагона Марк Эспер сообщил о готовности США защищать свои корабли на Ближнем Востоке. Сопровождать каждый из них военные не планируют, но при необходимости будут находиться поблизости для «сдерживания угрозы» и внимательно наблюдать. А проще говоря, пугать своим видом. Подробнее этот вопрос Эспер еще обсудит с центральным командованием США. Последний инцидент в водах Ближнего Востока произошел на прошлой неделе, когда Тегеран сообщил о столкновении своего рыболовного судна с британским танкером Stena Impero. Тот в итоге был задержан иранскими военными, а в отношении экипажа началось расследование, о прогрессе которого пока известно мало. На Западе уверены, что Иран намеренно провоцирует конфликт, впрочем, у исламской республики мнение абсолютно противоположное.

«Крымская национальная автономия»

В России полным ходом обсуждают новую любопытную инициативу из офиса Владимира Зеленского. Советник президента Украины Никита Потураев заявил об историческом союзе «Незалежной» и «независимого» Крымского ханства и, на фоне пафосных высказываний, добавил, что власти вернутся к вопросу о «крымской национальной автономии» на полуострове. Правда, в Совете Федерации этому немало удивились и вообще посчитали вмешательством во внутренние дела России:

«Если проанализировать заявления советников Зеленского, то можно прийти к однозначному выводу, что они являются дилетантами, это во-первых. Во-вторых, мне кажется, они не хотят нормализации отношений между РФ и Украиной, а желают лишь дальнейшего их обострения», — заявил Сергей Цеков, член Совета Федерации от Республики Крым.

Политик подчеркнул, что Россия и Крым воссоединились по итогам абсолютно законного референдума 2014 года, поэтому любые спекуляции на эту тему неуместны. Ну, а тем, кто считает иначе, политик посоветовал лучше учить историю полуострова.