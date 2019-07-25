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Дане Борисовой запретили посещать Украину

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Дане Борисовой запретили посещать Украину

Киев, 25 июля. Российской телеведущей Дане Борисовой запрещен въезд на территорию Украины, сообщила пресс-служба СБУ. Запрет будет действовать три года.

«На сегодня запрашиваемому вами лицу запрещен въезд на Украину сроком на три года», — приводит издание «Детектор медиа» сообщение Службы безопасности Украины.

При этом в СБУ не уточнили, когда именно Борисовой запретили посещать Украину.

В июле Борисова посещала украинскую столицу, где принимала участие в программе «Пацанки 4» в качестве наставницы. Телеведущая в своих соцсетях положительно отзывалась о съемках и Киеве. Однако многих радикально настроенных пользователей возмутило, что россиянку, которая посещала Крым в 2014 году, пустили на Украину.

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