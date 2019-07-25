Члены избиркома в Закарпатье не могут подсчитать голоса на выборах из-за оливье

Киев, 25 июля. Члены окружной избирательной комиссии в Закарпатской области Украины не могут подсчитать голоса избирателей на выборах в Верховную раду из-за отравления оливье. Об этом сообщили местные СМИ.

В минувшее воскресенье на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. По результатам обработки 99,8% протоколов, лидирует партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа». За нее отдали свои голоса 43,17% граждан. Официальные результаты Центральная избирательная комиссия опубликует до 5 августа включительно.

Однако в окружной избирательной комиссии Закарпатья пока не могут предоставить данные из-за болезни сотрудников.

«Отравились испорченной пищей более десяти членов комиссии, пострадали также двое полицейских, сотрудник Госслужбы по ЧС и один наблюдатель», — говорится в сообщении.

Как указали в СМИ, еду члены комиссии заказали в одном из местных ресторанов. Госпитализированы четыре человека, еще четверо решили лечиться дома. Пострадавшие точно не могут сказать, что именно стало причиной плохого самочувствия, однако приходят к выводу, что, вероятно, виной всему испорченный оливье, который ели все отравившиеся.

Ранее стало известно еще об одном примечательном случае на выборах в украинский парламент. Члены избирательной комиссии в Кировоградской области сделали сейф из обычной кастрюли. На снимке, опубликованном в Сети, запечатана емкость с крышкой, которая обмотана обычной резинкой для денег, на ней была надпись «сейф».

Тем временем супруг скандальной украинской писательницы Ларисы Ницой обнаружил связь между результатами выборов в Верховную раду и популярностью рваных джинсов у жителей страны.