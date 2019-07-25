Миронов обвинил Орешкина в запугивании населения

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обвинил министра экономического развития Максима Орешкина в запугивании россиян. Такое мнение он выразил в ходе итогового заседания Госдумы в весеннюю сессию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Когда мы говорим об исполнительной власти, не могу не вспомнить, с трибуны Государственной думы в этом зале эта фамилия звучала неоднократно — господина Орешкина. Я задаюсь очень простым вопросом — зачем он постоянно пугает наших граждан?» — сказал Миронов.

По его словам, такое поведение может быть связано с возрастом министра.

«Он еще такой молодой человек. Может, он привык, как в пионерских лагерях, пугать друг друга всякими страшилками? Причем абсолютно без конкретики», — заявил депутат.

Он также привел ряд примеров таких высказываний, в том числе о том, что россиянам стоит ожидать «непопулярных реформ» и что в 2021 году «взорвется» рынок потребительского кредитования, а экономика может уйти в рецессию.