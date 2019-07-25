Сирия новости 25 июля 16.30: «Тахрир аш-Шам» арестовала журналиста в Алеппо, в Хасаке армия США строит наблюдательный пункт

Сирия, 25 июля. Боевики «Тахрир аш-Шам» арестовали журналиста в Алеппо, в Хасаке армия США строит наблюдательный пункт на границе с Турцией. В Хаме радикалы обмениваются ударами с САА у города Мхарде. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удар по расположениям радикалов в Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападение радикалов на северо-западе провинции Хамы.

«Фатах аль-Мубин»: заявила, что в ходе обстрела военного аэропорта в Хаме убила и ранила нескольких солдат САА.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: задержали в Алеппо журналиста.

Курды: провели рейд в Ракке, в Хасаке насильно завербовали несколько молодых людей.

ВС Турции: обстреляли в Алеппо город, в результате чего погиб один мирный житель, в Турции задержали пять курдов

Международная коалиция: строит новый наблюдательный пункт на границе с Турцией в Ракке.

Провинция Алеппо

ВВС Сирии атаковали укрытия радикалов в районе поселка Аль-Бавабия, на юге провинции Алеппо, как сообщает Twitter-канал новостного агентства Halab Today TV.

Журналист, член Ассоциации сирийских журналистов арестован боевиками «Тахрир аш-Шам», как сообщило агентство SYJA. Активист известный как Джума Аль-Хадж Хамду, был взят захвачен радикалами в своем доме в поселке Абьян и доставлен в одну из тюрем в деревне Мухандисин на западе провинции. Хамду - репортер и фотограф для издания «Zaman Al Wasl», начал свою карьеру в 2011 году, долгое время работал независимо от ряда агентств и медийных каналов.

В окрестностях города Кобани в результате обстрела со стороны турецких подразделений был ранен, как минимум, один мирный житель — снаряд попал в гражданский автомобиль, как сообщает новостной портал Anna News.

Провинция Ракка

Как сообщает новостной портал Step News Agency, в поселке Аль-Джардания на западе провинции прогремел взрыв. Детонировало самодельное взрывное устройство, установленное в одной из машин «Демократических сил Сирии» (SDF). В установке взрывчатки подозревают боевиков ИГИЛ1.

Источник также сообщил, что американский военный конвой из восьми тяжелых бронированных автомобилей прибыл в деревню Сулук на севере провинции Ракка. В рамкам укрепления своих позиций в Ракке международная коалиция продолжает присылать к границам Турции в Ракку конвои тяжелой военной техники

Провинция Хама

Возобновилась бомбардировка позиций боевиков у поселка Аль-Латамина на севере Хамы, как передает новостной канал Syria Watan News. САА и боевики обмениваются ракетными ударами по позициям друг друга на подступах города Мхарде, как сообщает Twitter-канал Step News Agency. Боевики открыли по САА огонь из реактивных систем залпового огня «Град».

Радикалы «Фатах аль-Мубин» объявили о нападении в районе военного аэропорта Аль-Рамла на позиции сирийской армии. Как сообщают боевики, ими якобы были убиты и ранены несколько солдат САА в результате артиллерийского обстрела, как передает портал Orient News. Официальные СМИ потерь САА не подтверждают.

Провинция Хасака

Отряд «Демократически сил Сирии» (SDF) в ходе рейда арестовали несколько молодых людей в районе Гувейран столицы провинции Хасака для принудительного вступления в их армию, как сообщает портал Step News Agency. В настоящее время курды усиливают свое военное присутствие и готовится ответить на атаки турецкой армии, которая намерена ввести свои отряды на восток Сирии. Местные жители ожидают новой волны мобилизаций в курдские отряды.

Источник также сообщает, что международная коалиция начала строительства нового наблюдательного поста на границе с Турцией недалеко от города Дарбасия.

В это же время на своих территориях турки продолжают наносить удары по укрепления курдских радикалов. Сегодня в провинции Ширнак одна из ячеек «Рабочей партии Курдистана» из пяти человек добровольно сдалась отряду турецкого спецназа после длительной перестрелки, как сообщает новостной портал Anadolu Agency. Один из курдских сепаратистов был включен в «серый» список разыскиваемых в Турции террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.