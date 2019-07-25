Путин поручил разработать первую в РФ программу синхротронных и нейтронных исследований

Москва, 25 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в течение трех месяцев разработать и утвердить первую российскую федеральную научно-техническую программу развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры. Указ президента РФ опубликован на портале правовой информации.

Глава государства поручил при разработке программы определить основные направления исследований, касающихся решения фундаментальных и прикладных задач для достижения национальных целей развития РФ. Кроме того, в рамках реализации программы должны быть созданы исследовательская инфраструктура, условия для развития ускорительных и реакторных установок, а также привлечены представители международного научного сообщества.

Отметим, что синхротронное излучение является ключевым инструментом для научных исследований в области физики, биологии, медицины, химии. Нейтронное излучение используется при изучении материалов, используемых в энергетике и атомной промышленности, магнитных материалов, органических (в том числе биологических) структур, свойств различных веществ.