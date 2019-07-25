Волочкова «защитила» ворота фирменным шпагатом

Москва, 25 июля. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат в футбольных воротах. Фотография появилась в Instagram танцовщицы.

Волочкова побывала в Коломне. Сначала балерина посетила Старо-Голутвинский монастырь и пообщалась там с отцом Варлаамом, а затем пришла на детский футбольный матч. Стоит отметить, что балерина выбрала не самый подходящий наряд для посещения святыни: рваные джинсы и высокие каблуки.

На футбольном матче Волочкова в очередной раз показала поклонникам самый длинный шпагат в России, усевшись в футбольный ворота. Сидя на шпагате, танцовщица раздавала автографы юным поклонникам. Кроме того, Волочкова рассказала о подготовке нового клипа совместно с футболистами.

«Я защитила ворота Коломны своим шпагатом, вошедшим в «Книгу рекордов России»! Отгадайте его длину! Но теперь ни один гол не будет в эти ворота забит! Уверяю! «Поцелуй меня в пачку!» Готовим клип с футболистами!» – написала Волочкова.

Ранее Волочкова рассказала о личной жизни и прокомментировала сообщения о ее скорой свадьбе. Балерина рассказала, как избранник завоевал ее сердце. Она отметила, что потенциальный избранник вовсе не должен иметь банковский счет с миллионами и шикарный коттедж, чтобы завоевать ее руку и сердце.