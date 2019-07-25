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Путин отменил некоторые экономические меры в отношении Турции

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Путин отменил некоторые экономические меры в отношении Турции

Москва, 25 июля. Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий некоторые специальные экономические меры в отношении Турции. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Указ главы государства частично возобновляет действие межправительственного соглашения об условиях взаимных поездок граждан России и Турции. Кроме того, президент поручил министерству иностранных дел России уведомить власти Турции о частичном возобновлении действия соглашения.

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