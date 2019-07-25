В Госдуме отреагировали на желание США продлить договор СНВ-3

США необходимо продлить Договор о стратегических вооружениях (СНВ-3), заявляет американский сенатор-демократ Крис Мерфи.

«Нам однозначно надо продлить СНВ-3. Нас подставила нынешняя администрация ради переговоров, которые, скорее всего, никогда не состоятся», — сказал сенатор на конференции, посвященной глобальным ядерным угрозам.

Мерфи подчеркнул, что администрация Белого дома желает привлечь к переговорам по СНВ-3 Китай. Он назвал эту идею «нереалистичной и опасной», отметив несравнимо меньший ядерный потенциал Китая по сравнению с запасами США и России.

В Америке хотят сдержать Российскую Федерацию путем продления договора СНВ-3, говорит первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин.

«Этот договор американской стороной не выполняется в полной мере, а нам пытаются связать руки договорными обязательствами. Однако ситуация, когда американские войска находятся непосредственно у границ нашей Российской Федерации, и бывшие страны Варшавского договора вошли в НАТО, и то, что Америка инициирует в отношении нашей страны экономические санкции, играет нам на руку. Мы можем выходить из каких-либо договоров с американцами, которые сдерживают нас по видам вооружения и по их размещении. Поэтому американцы больше заинтересованы в этом договоре. Мы будем находиться в невыгодных условиях, соблюдая любой договор с американцами. У них огромное количество баз вокруг нашей страны, а наших баз рядом с их страной нет. Если бы расклад сил был одинаковый, то договор можно было бы заключать», — заявил Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Парламентарий объяснил, почему администрация Дональда Трампа желает пригласить к участию в переговорах Китай.

«Китай является второй экономикой в мире. На десять процентов в год они увеличивают расходы на оборону. И второй в мире бюджет по обороне. Поэтому нельзя не считаться с Китаем», — добавил депутат.

СНВ-3, который был подписан в 2010 году, является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение подходит к концу в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсуждать.