Дана Борисова прокомментировала запрет въезда на Украину

Москва, 25 июля. Российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд на Украину сроком на три года. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

Сама 43-артистка Борисова, ранее лечившаяся от наркотической зависимости, недавно сообщила о своей новой работе в качестве ведущей на одном из телеканалов.

По словам Борисовой, она вовсе не удивлена решением украинских властей. Она рассказала, что ввела украинских пограничников в заблуждение, что не была в Крыму, сообщает Nation News.

«Очевидно, что мне запретили въезд, потому что я россиянка. Там же какой-то деятель выступил против меня, так что это произошло бы рано или поздно», — отметила ведущая.

При этом она заявила, что сегодня едет отдыхать на российский полуостров.

Она напомнила, что в прошлом участвовала в различных съемках на Украине, в частности, в программе «Пацанки», а также являлась приглашенным экспертом на многих передачах.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. украина по-прежнему считает Крым своей территорией.

На прошлой неделе сообщалось, что украинские националисты устроили истерику в социальных сетях из-за приезда в Киев Даны Борисовой. Журналистка отреагировала на поток негативных заявлений в свой адрес, назвав такую реакцию ожидаемой. Ведущая разместила в своем Instagram-аккаунте снимок с Майдана, а в описании к фотографии сообщила о будущих съемках российского ток-шоу.