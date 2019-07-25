Госдума приняла закон о защите прав россиян при покупке жилья с проблемным прошлым

Государственная дума РФ в четверг, 25 июля, в третьем чтении приняла закон, который должен защитить права добросовестных покупателей жилья с «проблемным прошлым», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Он коснется тех граждан, которые, приобретая жилье, не знали о его прошлом и у которых впоследствии это жилье было истребовано по суду после признания сделки незаконной. Мы предложили норму закона, в соответствии с которой гражданин может получить от государства компенсацию за утраченные квартиру или дом, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Она может исчисляться как от суммы реального ущерба, так и по кадастровой стоимости истребованной недвижимости».

Законопроект №955220-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» (в части совершенствования правил о компенсации за утрату права собственности на жилое помещение)» был инициирован правительством России.

По словам Вячеслава Володина, закон поможет урегулировать ситуацию для добросовестных приобретателей порядка 36 тысяч квартир, о которых на сегодняшний день уже известно, что у них проблемное прошлое. Обратиться в суд с требованием выплатить компенсацию смогут и те, кто лишился жилья до 1 января 2020 года (с этой даты новый закон вступит в силу).

«Люди, которые по не зависящим от них причинам лишаются жилья, по новому закону смогут компенсировать его отчуждение и не окажутся на улице без средств, — отметил Володин. — Мы благодарим комитет по госстроительству и законодательству. Благодаря его настойчивости мы рассматриваем, наконец, этот закон. Он впервые в истории современной России решает эти вопросы, так что это серьезный шаг по защите граждан».

Напомним, законопроект был внесен в нижнюю палату парламента еще в 2015 году. Депутаты признали, что получали от избирателей массу обращений и рассматривали случаи махинаций со стороны судебных органов и нотариусов.