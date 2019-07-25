Серый Червь из «Игры престолов» объяснил, почему не отомстил Сноу за смерть Кхалиси

Москва, 24 июля. Актер Джейкоб Андерсон, сыгравший в сериале «Игра престолов» Серого Червя, объяснил, почему его герой не отомстил Джону Сноу за убийство Кхалиси.

Андерсон принял участие на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. Актер объяснил поклонникам «Игры престолов», почему Серый Червь не убил Сноу.

«Я думаю, что в конце Серый Червь сказал себе: «Здесь слишком много насилия, я не хочу больше так жить», — предположил артист. — Он не убил Джона Сноу, но и не хотел, чтобы тот жил».

Отношения Джона Сноу и Серого Червя по сюжету были всегда очень напряженные. Червь был верным слугой Дейнерис Таргариен, однако не отомстил Сноу, когда тот убил Матерь Драконов. Герой Андерсона решил оставить судьбу убийцы его королевы в руках лордов Вестероса.

Восьмой, заключительный, сезон «Игры престолов» вызвал множество нареканий со стороны поклонников, которых разочаровала концовка. Фанаты шоу даже создали петицию с требованием к авторам переснять последние эпизоды.

Автор цикла романов «Песнь льда и пламени», по которому был снят сериал, Джордж Мартин отказался идти на поводу недовольных поклонников экранизации саги.

Писатель пояснил, что намерен написать такую книгу, которую и собирался создавать ранее. Автор констатировал, что хочет осуществить изначальный замысел, а не руководствоваться желаниями фанатов. Мартин уточнил, что в сериале и в книге будут разные истории.