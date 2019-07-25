Троих подозреваемых по делу о пожаре в хабаровском лагере отправили под стражу

Хабаровск, 25 июля. Троих подозреваемых по уголовному делу о пожаре в детском лагере в Хабаровском крае заключили под стражу. Об этом проинформировала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В Главном следственном управлении СК России заявили, что расследование уголовного дела продолжается. По решению суда начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, учредителя и директора ООО «Экстрим Сервис» Виталия Бурлакова и директора этого лагеря Максима Кузнецова заключили под стражу.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Халатность».

По версии следствия, в июле текущего года в лагере были плановые учения, во время которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм.

«При этом подозреваемый не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения. В свою очередь Бурлаков и Кузнецов не обеспечили надлежащее оказание услуг, связанных с организацией детского отдыха», — отмечается в заявлении СК РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Напомним, серьезный пожар произошел в детском палаточном лагере, который расположен на территории горнолыжной базы «Холдоми», погибли четыре ребенка. В настоящее время следствие проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СК России. По словам директора хабаровского детского лагеря Максима Кузнецова, палатки сгорели буквально за 10 минут.

Ранее министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова подчеркнул, что детский лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» закроют.